Benedict Cumberbatch e Colin Trevorrow insieme per War Magician

In attesa di tornare sul set per Doctor Strange 2, l’attore Benedict Cumberbatch ha scelto War Magician come uno dei suoi prossimi film in calendario.

Il film sarà tratto dall’omonimo romanzo di David Fisher, e racconterà la vera storia di Jasper Maskelyne, un illusionista inglese che collaborò con le forze alleate durante la Seconda guerra mondiale. Il ruolo di Cumberbatch sarà, ovviamente, quello del protagonista della pellicola.

All’interno del romanzo di Fisher viene raccontato nel dettaglio la collaborazione di Maskelyne con le forze alleate: secondo i racconti dell’epoca, infatti, l’illusionista utilizzò diversi trucchi e illusioni per nascondere persone ed equipaggiamento da occhi indiscreti. Insieme alla “Banda dei miracoli”, l’uomo sarebbe riuscito a nascondere 150.000 uomini con cannoni e carri armati nel porto di Alessandria e nel Canale di Suez.

In cabina di produzione ci sarà StudioCanal, mentre parrebbe Colin Trevorrow il regista chiamato a dirigere il film. A tal proposito, va ricordato che Trevorrow al momento è ancora impegnato sulla post-produzione di Jurassic World: Dominion, mentre riguardo Benedict Cumberbatch è oramai noto che sarà per qualche tempo sul set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Non è ancora noto quando l’attore ed il regista saranno sul set di War Magician.