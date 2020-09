Netflix ha diffuso in rete oggi le prime foto ufficiali da Mank, il nuovo film diretto da David Fincher, in uscita il prossimo autunno.

Le foto del film sono apparse in rete accompagnate dalla sinossi ufficiale che recita quanto segue:

La Hollywood degli anni ’30 viene raccontata attraverso gli occhi del pungente critico sociale e sceneggiatore alcolizzato Herman J. Mankiewicz mentre si affretta per finire la sceneggiatura di “Quarto Potere” per Orson Welles.

I DETTAGLI DEL FILM

Mank è il biopic di Herman Mankiewicz, giornalista divenuto sceneggiatore noto per aver collaborato con Orson Welles in Quarto Potere ma anche per aver lavorato a film come Il Mago di Oz, L’idolo delle folle e Gli uomini preferiscono le bionde. Gary Oldman vestirà i panni di Herman Mankiewicz, Lily Collins sarà la segretaria Rita Alexander, Amanda Seyfried vestirà i panni dell’attrice Marion Davies mentre Tuppence Middleton sarà Sara Mankiewicz, moglie del protagonista.

Fincher sviluppò per la prima volta la storia del film nel 1997, su una sceneggiatura di suo padre Jack Fincher, a sua volta giornalista (e morto nel 2003). Alla produzione vi saranno Cean Chaffin e Doug Urbanski.

È dal 2014 (Gone Girl) che Fincher non dirige una pellicola. Nel frattempo però ha lavorato a serie come Mindhunter e Love, Death & Robots, entrambe per Netflix.

LE FOTO VIA SOCIAL

79 anni fa, oggi, usciva nelle sale Quarto Potere. Queste sono le prime immagini di MANK, il film originale Netflix in cui David Fincher racconta la storia di Herman 'Mank' Mankiewicz, sceneggiatore del capolavoro di Orson Welles. https://t.co/flJGasgvc0 — Netflix Italia (@NetflixIT) September 5, 2020