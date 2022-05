Il pugile e attore Florian Munteanu si è aggiunto al cast della terza stagione di Vikings: Valhalla, il sequel televisivo del celebre show Vikings.

Annunciata insieme alla seconda lo scorso marzo, la terza stagione di Vikings: Valhalla potrà contare sulla massiccia presenza scenica di Florian Munteanu, a confermarlo un articolo del The Hollywood Reporter. La fonte ha specificato che l’attore, di recente apprezzato in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, nella serie darà volto a George Maniakes, generale dell’Impero bizantino che in seguito guiderà una rivolta contro il suo stesso imperatore.

La prima stagione di Vikings: Valhalla è andata in onda su Netflix lo scorso 25 febbraio, ed ha raccontato gli eventi avvenuti circa 100 anni dopo ciò che abbiamo visto nelle serie celebri stagioni di Vikings, la serie targata History Channel. Le riprese delle prossime stagioni sono attese in Irlanda e Croazia per fine maggio.

VIKINGS: VALHALLA

Jeb Stuart è stato lo showrunner e sceneggiatore della serie creata da Michael Hirst. Alla regia del primo episodio Niels Arden Oplev, con lui negli altri episodi anche Stephen St. Leger e Hannah Quinn. Tra gli sceneggiatori Vanessa Alexander, Declan Croghan ed Eoin McNamee.

Tra le presenze regolari nel cast di Vikings: Valhalla ci sono Sam Corlett (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Frida Gustavsson (Swoon), Leo Suter (The Liberator), Bradley Freegard (Keeping Faith), Jóhannes Jóhannesson (Cursed), Laura Berlin (Immenhof – The Adventure of a Summer), David Oakes (I Pilastri della Terra) e Caroline Henderson (Tuya Siempre), mentre tra le presenze ricorrenti ci saranno Pollyanna McIntosh e Asbjørn Krogh Nissen.

Qui di seguito la descrizione dei personaggi principali: