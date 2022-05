Disney+ ha diffuso in rete oggi il primo trailer di The Valet, la bizzarra commedia originale con protagonista Samara Weaving.

In arrivo in piattaforma dal prossimo 20 maggio, “The Valet” è la nuova commedia diretta da Richard Wong (Dear…, Come as You Are), con protagonista Samara Weaving (Finchè Morte non ci Separi) e Eugenio Derbez (CODA – I segni del cuore). Con il trailer, Disney+ ha anche diffuso il poster ufficiale.

Nel film, una star del cinema di fama mondiale, Olivia (Samara Weaving), subisce un danno di immagine quando un paparazzo scatta una foto di lei con il suo amante sposato, Vincent (Max Greenfield). Il solerte parcheggiatore Antonio (Eugenio Derbez) appare accidentalmente nella stessa foto e viene ingaggiato per fingersi il nuovo fidanzato di Olivia come copertura. Questo stratagemma spinge Antonio sotto i riflettori e in un caos inaspettato. In questa commedia romantica, due mondi e culture si scontrano mentre sia Olivia che Antonio iniziano a conoscersi più chiaramente di quanto non abbiano mai fatto prima.

Nel cast spiccano anche i volti di Carmen Salinas Lozano, Amaury Nolasco, Marisol Nichols, Diany Rodriguez, Tiana Okoye, John Pirrucello, Ravi Patel, Noemí González e Lunay.