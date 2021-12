Florence Pugh e Rami Malek nel cast di Oppenheimer, il film di Chris Nolan

Cresce in quantità, ma soprattutto in qualità, il cast di Oppenheimer, il biopic diretto da Christopher Nolan che andrà a raccontare la storia del “padre della Bomba Atomica“.

Questa sera il The Hollywood Reporter ha rivelato che il cast di Oppenheimer potrà contare su altri nomi della cosiddetta A-List hollywoodiana, vale a dire Florence Pugh (Black Widow), Rami Malek (No Time to Die) e Benny Safdie (Diamanti Grezzi). I tre nuovi attori si andranno ad unire nel cast stellare ai già annunciati Cillian Murphy, Robert Downey jr, Emily Blunt e Matt Damon (qui i dettagli).

Secondo l’autorevole fonte, la Pugh nel film andrà ad interpretare un membro del Partito Comunista degli Stati Uniti che ha avuto una relazione saltuaria con J. Robert Oppenheimer, Malek uno scienziato al momento ancora senza un’identità precisa, mentre Safdie niente di meno che Edward Teller, fisico ungherese noto come colui che ha inventato la bomba all’idrogeno, nonchè membro del Progetto Manhattan, l’iniziativa di ricerca statunitense che ha sviluppato la prima bomba atomica.

OPPENHEIMER

Regia e sceneggiatura sono state curate da Christopher Nolan. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2022 e si terranno in IMAX 65 mm e pellicola 65 mm con Hoyte Van Hoytema (Tenet, Dunkirk, Interstellar) alla fotografia, Jennifer Lame (Tenet) al montaggio e Ludwig Göransson (Tenet) alle musiche.

Il film è stato al centro di un’asta milionaria per quanto riguarda i diritti di distribuzione internazionale. Nonostante la presenza di colossi quali Sony e Apple TV+, a spuntarla è stata la Universal Pictures, la quale ha anche assicurato una finestra cinematografica esclusiva di 100 giorni. Il film viene descritto come “un epico thriller che catapulta gli spettatori nel paradosso al cardiopalma di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo”.