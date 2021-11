Anche Robert Downey jr e Matt Damon nel cast di Oppenheimer?

Il casting stellare di Oppenheimer, il nuovo epico film diretto da Christopher Nolan, continua a regalare nomi grandissimo rilievo internazionale.

Dopo l’ingresso nel cast di Cillian Murphy e quello di Emily Blunt (qui l’aggiornamento), il sito Deadline ha annunciato questa sera che Robert Downey jr e Matt Damon sono entrati in trattative per un ruolo. La fonte non ha specificato la natura dei ruoli da assegnare ai due attori, e tra l’altro non fa mistero che altri nomi di caratura potrebbero aggiungersi in futuro.

Il film porterà sul grande schermo l’illustre fisico Robert Oppenheimer ed il suo notevole apporto al progetto Manhattan che ha portato alla creazione della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. Il ruolo principale è stato affidato da tempo a Cillian Murphy, attore oramai abituato a lavorare con Chris Nolan. La moglie sarà interpretata da Emily Blunt.

Oppenheimer è stato al centro di un’asta milionaria per quanto riguarda i diritti di distribuzione internazionale. Nonostante la presenza di colossi quali Sony e Apple TV+, a spuntarla è stata la Universal Pictures, la quale ha anche assicurato una finestra cinematografica esclusiva di 100 giorni. Il film viene descritto come “un epico thriller che catapulta gli spettatori nel paradosso al cardiopalma di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo”.

Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2022 e si terranno in IMAX 65 mm e pellicola 65 mm con Hoyte Van Hoytema (Tenet, Dunkirk, Interstellar) alla fotografia, Jennifer Lame (Tenet) al montaggio e Ludwig Göransson (Tenet) alle musiche.