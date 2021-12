Il nuovo poster italiano da Ambulance, il film di Michael Bay

La divisione nazionale della Universal Pictures ha diffuso quest’oggi il nuovo poster italiano di Ambulance, l’action movie diretto da Michael Bay.

Con un’uscita al cinema prevista per il 24 febbraio 2022, la nuova prova registica dell’amante del cinema action Michael Bay andrà ad adattare il celebre film danese del 2005 diretto da Laurits Munch-Petersen, e lo farà con l’ausilio di un cast d’eccezione capitanato da Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II. Il poster di Ambulance è stato diffuso sui canali social della Universal Pictures, qui di seguito potete apprezzare il tweet ufficiale.

AMBULANCE

PRODUZIONE: Il film è prodotto da Michael Bay, p.g.a., Bradley J. Fischer, p.g.a. (Zodiac, Shutter Island) per la New Republic Pictures, James Vanderbilt (Zodiac, il reboot di Scream) e William Sherak (Ready or Not, il reboot di Scream) per Project X e il candidato all’Oscar Ian Bryce (Transformers franchise, Saving Private Ryan). CAST: I due protagonisti, come preannunciato, saranno interpretati da Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Far From Home) e Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), con loro anche Eiza Gonzalez, Garret Dillahunt, A Martinez, Keir O’Donnell e Moses Ingram. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 24 febbraio 2022.

TRAMA: In questo thriller mozzafiato diretto e prodotto da Michael Bay, il decorato veterano Will Sharp (il vincitore dell’Emmy Yahya Abdul-Mateen II, “Candyman”,“Matrix Resurrections”), alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata – suo fratello adottivo Danny (il candidato all’Oscar® Jake Gyllenhaal, “Zodiac”, “Spider-Man: Far From Home”). Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l’offerta. Quando, però, la loro fuga spettacolare va per il verso sbagliato, i due fratelli, in preda alla disperazione, sequestrano un’ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l’esperto paramedico Cam Thompson (Eiza González, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”,“Baby Driver–Il genio della fuga”). In un infinito inseguimento ad alta velocità, Will e Danny dovranno evitare tutte le forze dell’ordine messe in campo dalla città, mantenere in vita i loro ostaggi e cercare di non ammazzarsi a vicenda, il tutto mentre si danno alla fuga più folle a cui la città di Los Angeles abbia mai assistito.