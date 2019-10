MGM ha fissato nella notte la data di uscita del sequel di La Famiglia Addams, film d'animazione diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan.

Forte dell'esordio nel Box Office Usa da 30 milioni di dollari (ne è costato circa 50), La Famiglia Addams si è già guadagnato la fiducia di MGM, tanto da ottenere il via libera per un sequel. La data di rilascio scelta dallo studios è il 22 ottobre 2021.

Nelle prossime settimane il film approderà in molti mercati internazionali, pertanto è atteso un forte incremento degli incassi. In Italia il film d'animazione sarà rilasciato ad Halloween.

La Famiglia Addams

La Famiglia Addams trova le sue origini dall’universo comics grazie al fumettista Charles Addams. Negli anni ’60 arriva il successo nel mondo dell’intrattenimento televisivo, per poi approdare all’animazione negli anni ’70. Nei primi anni ’90 approda anche nelle sale cinematografiche grazie a due film di successo diretti da Barry Sonnenfeld.

La regia di La Famiglia Addams è a cura di Conrad Vernon e Greg Tiernan.

Nel cast vocale spiccano i nomi di Charlize Theron e Oscar Isaac, rispettivamente doppiatori di Morticia e suo marito Gomez. Ed ancora Nick Kroll come lo Zio Fester, Chloe Grace Moretz come Mercoledì, la star di Stranger Things Finn Wolfhard come Pugsley. Bette Midler darà voce alla nonna, mentre Allison Janney doppierà la villain Margaux Needler.

La Famiglia Addams arriverà nelle sale Usa l’11 ottobre 2019. In Italia da Halloween.

The Addams Family 2 (titolo non ufficiale) è stato già confermato, uscirà il 22 ottobre 2021.