20th Century Fox Italia ha rilasciato due nuove featurette italiane da Finchè Morte non ci Separi, l'horror con Samara Weaving protagonista.

Nella prima featurette l'attrice parla della sua esperienza come protagonista della pellicola, mentre nella seconda c'è spazio per una doppia intervista realizzata ai registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Finchè Morte non ci Separi

Il film è stato diretto da un horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nel cast Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny e Andie MacDowell.

Sinossi. Grace (Samara Weaving) è la giovane sposa che si unisce in matrimonio con Alex (Mark O'Brien), erede della famiglia Le Domas, ricca dinastia fondatrice dell'impero dei giochi da tavola. Durante la sua prima notte di nozze, all’interno della grande villa in cui si è svolta la cerimonia, viene invitata a partecipare a una tradizione familiare: il nuovo arrivato deve infatti prendere parte a un gioco, in questo caso nascondino. Apparentemente innocente, il gioco in realtà si rivelerà una terrificante caccia all’uomo in cui Grace dovrà cercare di sopravvivere ad una famiglia armata e implacabile, convinta che il rito debba essere officiato, altrimenti una maledizione si abbatterà su di loro.

Al cinema dal 24 ottobre 2019.