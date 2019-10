L/D Production Company è lieta di presentare in questi giorni il final trailer di The Last Heroes - Gli Ultimi Eroi, il nuovo film diretto da Roberto D'Antona.

Torna questa notte la rubrica Indie Movie Stars, e lo fa con una nostra "vecchia conoscenza", la L/D Production Company dell'accoppiata produttiva formata da Annamaria Lorusso e Roberto D'Antona, già protagonista nel panorama indie nazionale con film del calibro di Fino all'Inferno, The Wicked Gift ed il prossimo Caleb.

The Last Heroes - Gli Ultimi Eroi

In cabina di produzione Roberto D’Antona conta sulla collaborazione della co-proprietaria di L/D Production Company – Annamaria Lorusso. Gli effetti speciali meccanici e gli effetti visivi digitali sono stati curati rispettivamente dalla Make Up Artist Paola Laneve e dal VFX Supervisor Alessio Barzocchini. La fotografia è a cura di Stefano Pollastro, mentre la colonna sonora è stata composta da Aurora Rochez.

Nel cast Roberto D'Antona, Annamaria Lorusso, Francesco Emulo, Nicole Blatto, Erica Verzotti, Alex D'Antona, Fabrizio Narciso, Andrea Milan e Mirko Giacchetti.

Sinossi. Una potente forza oscura si è risvegliata: un profanatore di tombe appassionato di misteri, un venditore chiacchierone, una giornalista impertinente, un pigro nerd e la timida assistente di un misterioso bottegaio cieco e muto si ritrovano insieme nella tranquilla cittadina di Noara, dove vent’anni prima avevano condiviso un terribile segreto. Ai giochi si uniscono anche due invasati di palestra e un poliziotto scettico che da tempo era sulle tracce del colpevole di un’inspiegabile mattanza di animali. Insieme, scopriranno l’antica maledizione di Kaisha e si ritroveranno a fronteggiare i demoni del passato. Letteralmente.

Il film sarà dal 19 novembre in DVD, BluRay e Digital.