Il film Uncharted cambia data, ecco quando uscirà al cinema

Continua la rimodulazione del prossimo listino di casa Sony Pictures: il nuovo rinvio infatti riguarda Uncharted, il film tratto dall’omonima saga videoludica.

Così come accaduto nei giorni scorsi con Resident Evil: Welcome to Raccoon City, anche Uncharted cambia data di uscita. Per evitare “lo scontro mediatico” negli Usa col Super Bowl, infatti, il film con Tom Holland non uscirà più l’11 febbraio 2022, ma bensì il 18 febbraio. Una sola settimana di ritardo rispetto ai programmi precedenti, utile però ad evitare spiacevoli conseguenze economiche.

UNCHARTED

PRODUZIONE: La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. L’ultima bozza è stata firmata da Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins. CAST: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle.

TRAMA: Uncharted è la serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4 che ha venduto quasi 42 milioni di copie complessivamente in tutto il mondo. L’ultimo videogioco uscito (senza tenere conto dei due spin-pff due spin-off L’abisso d’oro e L’eredità perduta) è Uncharted 4: Fine di un Ladro..

Nelle sale Usa dal 18 febbraio 2022.