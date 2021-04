MiX Festival: tra “Taglio Lungo” e le nuove collaborazioni con i festival di Bilbao, Parigi, Lisbona e Salonicco

Grandi novità in casa MiX Festival: oltre al cambio nome e identità della rassegna dedicata al cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, in concomitanza con la partecipazione a Taglio Lungo – coordinamento festival LGBTQ online su MYmovies dall’1 al 4 aprile – con Saint Narcisse, ultimo lavoro dell’autore di culto per la cinematografia queer internazionale, Bruce LaBruce, il MiX Festival annuncia l’accordo di collaborazione internazionale con Zinegoak Gay LesboTrans Film and Performing Arts Festival di Bilbao, Chéries-Chéris di Parigi, Queer Lisboa – Queer Porto e Thessaloniki International G.L.A.D. Film Festival.

Si tratta di un ulteriore tassello nel programma di cooperazione, nazionale e internazionale, che il MiX Festival sostiene da diversi anni per promuovere uno scambio innovativo di conoscenze, risorse e opportunità e per porsi come soggetto interlocutore e facilitatore di una produzione audiovisiva LGBTQ+ non scontata e non stereotipata.

MiX Festival, partner dal 2018 del Coordinamento dei Festival Italiani di Cinema LGBTQ+, ha ampliato il suo network di cooperazione internazionale – già attivo con i festival LGBTQ+ di New York, San Paulo, Copenaghen e Città del Messico – con le nuove collaborazioni con i Festival di Bilbao, Parigi, Lisbona e Salonicco.

L’accordo di collaborazione, culturale e operativa, tra il MIX Festival e i Festival di Bilbao, Parigi, Lisbona e Salonicco costituisce un’operazione unica e significativa nel settore dell’audiovisivo LGBTQ+ in area europea e mediterranea che favorisce lo scambio e l’integrazione di saperi, pratiche ed esperienze. Un network che si porrà anche come soggetto unico e forte nell’accesso alle opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europeaper realizzare progetti di sviluppo e investimento che sostengano e promuovano le produzioni cinematografiche LGBTQ e la loro diffusione, presso un pubblico sempre più vasto e soprattutto inclusivo rispetto alle minoranze (linguistiche, seconde generazioni, gruppi marginalizzati e sottorappresentati), condividendo informazioni, risorse e servizi.

Primo risultato della collaborazione tra il MIX Festival e il network è stata la sua partecipazione, durante il Festival di Bilbao, alla neonata giuria dei Work In Progress che il 14 marzo 2021 ha consegnato un premio in kind di € 1000,00 per servizi di post produzione al progetto di documentario partecipativo su un gruppo di donne trans spagnole di Cecilia Montagut, autrice in concorso al MiX Festival nel 2019.

Si segnala che è possibile partecipare alla 35esima edizione del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer (in programma a Milano per fine settembre): i filmmaker di tutto il mondo hanno tempo fino al 31 maggio 2021 per inviare le loro opere attraverso il regolamento e la scheda di partecipazione reperibili sul sito http://festivalmixmilano.com/submissions/.