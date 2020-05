Svelata la data di uscita del film New Mutants

Il cinecomic New Mutants approderà nelle sale cinematografiche, smentite quindi le voci relative ad una release digitale.

20th Century Studios (ex 20th Century Fox, ora di proprietà Disney) ha rivelato questa sera la data di rilascio cinematografico dell'atteso cinecomic New Mutants. In barba alle voci che volevano il film di Josh Boone in uscita digitale, la release nelle sale è prevista ore per il 28 agosto 2020.

L'annuncio attraverso il lancio virale del nuovo poster, lo trovate in fondo al nostro articolo. Ricordiamo che la release precedente (3 aprile 2020) era saltata a causa dell'emergenza da Covid-19.

NEW MUTANTS

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner.

: Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner. CAST : Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Anya Taylor-Joy.

: Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Anya Taylor-Joy. TRAMA : New Mutants è un fumetto parte dell’X-Men Universe firmato da Chris Claremont e Bob McLeod, protagonisti un nuovo gruppo di mutanti, al suo interno solitamente vengono narrate le avventure di personaggi quali Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot e Magik.

: New Mutants è un fumetto parte dell’X-Men Universe firmato da Chris Claremont e Bob McLeod, protagonisti un nuovo gruppo di mutanti, al suo interno solitamente vengono narrate le avventure di personaggi quali Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot e Magik. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 28 agosto 2020.

IL POSTER