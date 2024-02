In arrivo un film live action ispirato al manga Naruto

Il famoso manga Naruto arriverà nelle sale con un adattamento in live action targato Lionsgate, con Destin Daniel Cretton in cabina di regia.

Da molti considerato uno dei manga più amati ed apprezzati di sempre, Naruto è finito nel mirino di Hollywood con Lionsgate pronta ad approfittare del suo grande seguito. Questa mattina il The Hollywood Reporter ha riferito che lo studios ha scelto Destin Daniel Cretton per scrivere e dirigere il film, ma anche produrre assieme a Avi Arad, Ari Arad ed Emmy Yu di Arad Productions.

La fonte ha aggiunto che la scelta di Cretton è stata “sponsorizzata” da Masashi Kishimoto (il creatore del manga originale), i due si sono incontrato durante il viaggio del regista a Tokyo avvenuto di recente.

“Quando ho sentito parlare del legame di Destin, è stato subito dopo aver visto un suo film d’azione di successo, e ho pensato che sarebbe stato il regista perfetto per Naruto. Dopo aver apprezzato gli altri suoi film e aver capito che il suo punto di forza è creare drammi concreti sulle persone, mi sono convinto che non ci fosse nessun altro regista per Naturo. Incontrando Destin, ho anche scoperto che era un regista dalla mentalità aperta, disposto ad accogliere il mio contributo e sentivo fortemente che saremmo stati in grado di collaborare insieme nel processo di produzione.”

Dopo aver diretto Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, il regista Destin Daniel Cretton di recente ha lasciato la regia di Avengers 5 (precedente noto come Avengers: The Kang Dynasty), rimanendo comunque impegnato come produttore.

Naruto: il manga.

Creato da Masashi Kishimoto, Naruto è una storia di formazione incentrata su un giovane ed entusiasta ninja di nome Naruto Uzumaki che vuole crescere per diventare il leader del suo villaggio ninja ma che possiede anche lo spirito di un demone volpe a nove code. La storia è stata serializzata sul popolare Weekly Shonen Jump giapponese dal 1999 al 2014, seguendo la crescita del personaggio, le amicizie e molte battaglie ninja con superpoteri.

Nel lasso di tempo citato è divenuto una delle proprietà intellettuali più popolari al mondo, con oltre 250 milioni di copie dei volumi raccolti venduti in più di 60 paesi e territori. Naruto ha anche lanciato diverse serie animate che sono state trasmesse per anni su Cartoon Network, Disney XD, Adult Swim e altre reti. È stato adattato sotto forma di videogioco e continua ad essere un colosso del merchandising.