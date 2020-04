Fede Alvarez dirigerà lo zombie movie 16 States

In un periodo come questo, in cui la pandemia da Coronavirus sta mietendo vittime in tutto il mondo, il regista Fede Alvarez è pronto ad approfondire questo triste tema con la regia di 16 States.

Bloody Disgusting ha riportato in rete la notizia, rivelando che il progetto prenderà spunto dall'emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l'intera popolazione mondiale, aggiungendo la "componente zombies" per rendere il tutto più apprezzabile dagli amanti del genere horror. La storia dovrebbe seguire le azioni di una madre, in cerca della famiglia in pieno centro durante terrificante pandemia.

Scritto dalla coppia vincente formata da John Requa e Glenn Ficarra (Jungle Cruise), e prodotto dalla Vertigo Entertainment di Roy Lee (IT), il nuovo horror movie - a tema apocalittico - 16 States ha trovato in Fede Alvarez il regista perfetto.

Alle spalle di 16 States ci sarà la produzione di Lionsgate, studios molto legato al mondo della cinematografia horror, ma anche gli stessi Requa, Ficarra, ed ancora Alvarez con la sua Bad Hombre.

Gli amanti del genere horror ricorderanno l'ottima prova registica di Fede Alvarez con il terrificante remake di La Casa (Evil Dead).