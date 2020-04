Rupert Grint dal Ron Weasley di Harry Potter a papà

Rupert Grint, attore britannico famoso per aver interpretato Ron Weasley nella saga di Harry Potter, sta per diventare papà per la prima volta.

L'ex maghetto di Hogwarts e la fidanzata storica Georgia Groome sono stati fotografati dal Daily Mail mentre erano in giro per delle commissioni. Dalle foto scattate, nonostante l'abbigliamento per così dire comodo della Groom, il pancione era lì in bella mostra.

Rupert Grint e Georgia Groome sono sempre stati molto riservati sulla vita privata, a tal proposito non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo. La storia tra Rupert e Georgia è nata nel 2011, ma è "venuta a galla" solo nel 2018. Nel 2019 si è vociferato di un un matrimonio segreto, ma ad oggi ancora nessuno sa se l'unione ci sia stata per davvero.

Nel dubbio, noi di Universal Movies non possiamo che augurar loro tanti auguri!!!

LE FOTO







Photo: Daily Mail