Fallout: tre nuovi special poster dalla serie Prime Video

Fallout sarà disponibile sul catalogo di Prime Video a partire dal mese di aprile, ma la campagna promozionale è già più che attiva.

Dopo il lancio del teaser trailer nel mese di dicembre, il celebre streamer – attraverso i suoi canali social – ha diffuso tre nuovi special poster dedicati ai protagonisti di Fallout (li trovate in fondo alla pagina). E’ probabile che si tratti semplicemente di una prima tranche, e che altri poster possano essere disponibili a breve, vi consigliamo a tal proposito di rimanere connessi sulle nostre pagine.

Fallout: la serie.

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono produttori esecutivi, autori e co-showrunner. Sono EP per Kilter Films Jonathan Nolan e Lisa Joy, i due hanno siglato un overall deal con Amazon. Nolan ha anche diretto i primi tre episodi. Sono produttori esecutivi anche Athena Wickham di Kilter Films, Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. La serie sarà rilasciata su Prime Video dal 12 aprile 2024.

Nel cast di Fallout ci sono Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà), Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

TRAMA: Una guerra nucleare scoppia sulla Terra nell’anno 2077, un’era di robot, macchine volanti e una profonda e costante nostalgia per l’America degli anni ’40. Dopo i funghi atomici incendiari, la storia va avanti di 219 anni. Come si è comportata l’umanità in questi due secoli sfortunati? Lucy (nella serie col volto di Ella Purnell) non ne ha la minima idea. Ha vissuto tutta la sua vita all’interno di un sotterraneo, dove ogni bisogno e desiderio è stato soddisfatto, mentre generazioni e generazioni attendono il giorno in cui sarà sicuro emergere.

Tre pazzesche anticipazioni per tre personaggi che arrivano direttamente dal Vault 33 ✨

Semplicemente bombastic 🔥 pic.twitter.com/yPUqzS7UzN — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) March 5, 2024