Civil War: New York è una zona di guerra nel poster IMAX

Il dramma post-apocalittico Civil War, il nuovo film di Alex Garland, è senza dubbio uno degli eventi cinematografici del 2024.

A poco più di un mese dal lancio nelle sale USA – in Italia sarà distribuito dal 18 aprile – il nuovo film diretto da Alex Garland ha ottenuto in queste ore il poster destinato al circuito cinematografico IMAX. Il formato premium, a scanso di equivoci, dovrebbe essere disponibile anche per la distribuzione italiana.

Civil War: il film.

Il film è stato scritto e diretto da Alex Garland (Ex Machina, Annientamento). Andrew Macdonald, Allon Reich e Gregory Goodman sono i produttori, mentre Timo Argillander e Elisa Alvares sono produttori esecutivi. Nel cast Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemmons e Cailee Spaeny.

La Trama: In un’America sull’orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall’esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità.

Nelle sale italiane sarà distribuito dal 18 aprile 2024.

Welcome to the front line. Experience Alex Garland's CIVIL WAR in IMAX beginning April 12. pic.twitter.com/gYsLJogulA — IMAX (@IMAX) March 5, 2024