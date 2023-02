Everything Everywhere All At Once trionfa ai DGA Awards 2023

Nella notte italiana la Directors Guild of America ha assegnato i celebri DGA Awards 2023, ossia i premi organizzati dall’associazione dei registi hollywoodiani.

Contro ogni pronostico, il premio principale (Miglior Regia in un Film) è andato “i Daniels” (Daniel Kwan & Daniel Scheinert) per il sorprendente lavoro svolto con Everything Everywhere All at Once che, a questo punto, lancia ufficialmente la sfida per la vittoria della Miglior Regia agli Oscar 2023. Come noto, storicamente i DGA Awards rappresentano un premio più che influente relativamente alla scelta dell’Academy per la Miglior Regia.

Tra gli altri vincitori spicca, inoltre, Charlotte Wells come Miglior Regista Esordiente per Aftersun. Potete controllare a questo nostro indirizzo la lista completa delle nomination.

DGA AWARDS 2023: I VINCITORI

MIGLIOR REGISTA IN UN FILM

Daniel Kwan & Daniel Scheinert

Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE DI UN FILM

Charlotte Wells

Aftersun

(A24)

MIGLIOR REGISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA

Sam Levinson

Euphoria, “Stand Still Like the Hummingbird” (HBO)

MIGLIOR REGISTA IN UNA SERIE COMICA

Bill Hader

Barry, “710N” (HBO)

MIGLIOR REGISTA DI UNA MINISERIE O FILM TV

Helen Shaver

Station Eleven, “Who’s There?” (HBO Max)

MIGLIOR REGISTA DI UN DOCUMENTARIO

Sara Dosa

Fire of Love (National Geographic)