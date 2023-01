DGA Awards: qui le nomination dell’edizione 2023

La Directors Guild of America ha annunciato questa sera le nomination dei DGA Awards 2023, i premi assegnati dall’associazione dei registi hollywoodiani.

Steven Spielberg ha centrato la nomination con il suo The Fabelmans, e nella cinquina se la dovrà vedere con Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e Martin McDonagh (Gli spiriti dell’isola), gli altri due sono Todd Field (Tàr) e l’accoppiata Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once). L’assenza di donne nella cinquina principale è stata però colmata con quattro registe su cinque candidate in quella relativa ai registi esordienti.

I vincitori saranno rivelati alla 75° edizione dei DGA Awards , che si terrà il 18 febbraio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Nel tardo pomeriggio sono stati rivelati anche i candidati per i MUAHS Awards (qui) e per i SAG Awards (qui). Qui di seguito, invece, le nomination relative alle due categorie cinematografiche.

OUTSTANDING DIRECTORIAL ACHIEVEMENT IN THEATRICAL FEATURE FILM

Todd Field, Tár

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg, The Fabelmans

Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

OUTSTANDING DIRECTORIAL ACHIEVEMENT OF A FIRST-TIME THEATRICAL FEATURE FILM DIRECTOR