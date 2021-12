European Film Awards 2021: Quo Vadis, Aida? trionfa come miglior film

Nella serata di ieri, con una cerimonia svoltasi prevalentemente in modalità virtuale, sono stati annunciati i vincitori degli European Film Awards 2021, assegnati da una giuria composta da oltre 4000 membri della European Film Academy, che hanno visto trionfare Quo Vadis, Aida? della regista Jasmila Žbanić.

Il film, incentrato sul massacro di Srebrenica, ha vinto tre premi in totale: oltre a quello per il miglior film, si è aggiudicato anche quello per la regia e per l’attrice europea andato alla protagonista Jasna Đuričić. Nulla da fare, invece, per E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino; ma a mani vuote se n’è uscito anche Titane, il film di Julia Ducournau vincitore della Palma d’oro a Cannes.

Anthony Hopkins, dopo aver vinto l’Oscar, si è aggiudicato l’European Film Award come miglior attore per The Father, mentre Emerald Fennell – già vincitrice dell’Oscar per la sceneggiatura di Una donna promettente (Promising Young Woman) – ha vinto il premio come Scoperta dell’anno.

Di seguito l’elenco completo con i vincitori (in grassetto) degli European Film Awards 2021:

FILM EUROPEO

“Compartment No. 6,” Dir: Juho Kuosmanen

“Quo Vadis, Aida?,” Dir: Jasmila Žbanić

“The Father,” Dir: Florian Zeller

“The Hand Of God,” Dir: Paolo Sorrentino

“Titane,” Dir: Julia Ducournau

COMMEDIA EUROPEA

“Ninjababy,” Dir: Yngvild Sve Flikke

“The Morning After,” Dir: Méliane Marcaggi

“The People Upstairs,” Dir: Cesc Gay

DOCUMENTARIO EUROPEO

“Babi Yar. Context,” Dir: Sergei Loznitsa

“Flee,” Dir: Jonas Poher Rasmussen

“Mr Bachmann And His Class,” Dir: Maria Speth

“Taming The Garden,” Dir: Salomé Jashi

“The Most Beautiful Boy In The World,” Dirs: Kristina Lindström & Kristian Petri

FILM D’ANIMAZIONE EUROPEO

“Even Mice Belong In Heaven,” Dirs: Denisa Grimmová & Jan Bubeníček

“Flee,” Dir: Jonas Poher Rasmussen

“The Ape Star,” Dir: Linda Hambäck

“Where Is Anne Frank,” Dir: Ari Folman

“Wolfwalkers,” Dirs: Tomm Moore & Ross Stewart

REGISTA EUROPEO

Julia Ducornau for “Titane”

Radu Jude for “Bad Luck Banging Or Loony Porn”

Paolo Sorrentino for “The Hand Of God”

Jasmila Žbanić for “Quo Vadis, Aida?”

Florian Zeller for “The Father”

ATTRICE EUROPEA

Jasna Đuričić in “Quo Vadis, Aida?”

Seidi Haarla in “Compartment No. 6”

Carey Mulligan in “Promising Young Woman”

Renate Reinsve in “The Worst Person In The World”

Agathe Rousselle in “Titane”

ATTORE EUROPEO

Yuriy Borisov in “Compartment No. 6”

Anthony Hopkins in “The Father”

Vincent Lindon in “Titane”

Tahar Rahim in “The Mauritanian”

Franz Rogowski in “Great Freedom”

SCENEGGIATORE EUROPEO

Radu Jude for “Bad Luck Banging Or Loony Porn”

Paolo Sorrentino for “The Hand Of God”

Joachim Trier & Eskil Vogt for “The Worst Person In The World”

Jasmila Žbanić for “Quo Vadis, Aida?”

Florian Zeller & Christopher Hampton for “The Father”

SCOPERTA EUROPEA

“Beginning,” Dir: Dea Kulumbegashvili

“Lamb,” Dir: Valdimar Jóhannsson

“Playground,” Dir: Laura Wandel

“Pleasure,” Dir: Ninja Thyberg

“Promising Young Woman” Dir: Emerald Fennell

“The Whaler Boy,” Dir: Philipp Yuryev

CORTO EUROPEO