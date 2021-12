Box Office Usa: West Side Story vince il weekend, ma deludono gli incassi

L’atteso musical West Side Story ha vinto il Box Office Usa nel weekend del suo esordio nordamericano, ma con incassi che di certo non possono far gridare al successo.

Presentato da Walt Disney Company in una finestra cinematografica estremamente vantaggiosa, praticamente era l’unica novità in sala, ed accompagnato da una serie di recensioni entusiastiche, West Side Story ha raccolto nel weekend meno del previsto, tanto da far gridare al flop. L’incasso ottenuto nei tre giorni d’esordio è stato di 10.5 milioni di dollari, con una media per sala inferiore ai 4 mila dollari. In casa Disney, però, rimane una certa dose di ottimismo, e questo perchè le recensioni positive, unitamente all’avvento delle festività natalizie, potrebbero portare il pubblico ad azionare il classico passaparola positivo, tradotto ovviamente in incassi migliori nelle feste. Staremo a vedere.

Il terzo weekend di programmazione di Encanto (qui la recensione) ha fruttato un secondo posto da 9.42 milioni di dollari, per un totale di 71.34 milioni. La tenuta in questo nuovo weekend è stata ottima, con un calo stimato rispetto a sette giorni fa inferiore al 30%. In terza posizione spazio per Ghostbusters: Legacy con 7.1 milioni di dollari nel weekend, ed un totale di 112 milioni. House of Gucci si è posizionato al quarto posto con 4.06 milioni di dollari (totale 41.03 milioni), mentre in quinta posizione Eternals (ecco quando sarà su Disney+) con 3.1 milioni di dollari, ed un totale di 161.2 milioni.

Nel prossimo weekend il Box Office Usa potrebbe far registrare incassi straordinari grazie all’esordio attesissimo di Spider-Man: No Way Home. Non mancate all’appuntamento con le stime di incasso su Universal Movies.

Fonte: BoxOfficePro