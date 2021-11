Ethan Hawke in maschera nella nuova inquietante foto di Black Phone

Empire Magazine ha diffuso quest’oggi una nuova immagine esclusiva da Black Phone, l’horror di Scott Derrickson con protagonista l’attore Ethan Hawke.

L’immagine in questione mostra l’attore mentre indossa la maschera che caratterizza il suo personaggio nell’inquietante pellicola di Scott Derrickson. Riguardo la maschera, per l’appunto, il regista ha aggiunto nell’inserto di Empire che: “Tom (Savini) mi ha dato uno schizzo fatto da lui. Appena l’ho visto ho pensato “Oh, beh, è questo che stiamo realizzando”. È stato fantastico. Abbiamo passato due mesi interi a rifiutare ciò che ci stavano inviando. Continuavo a dire “Deve assomigliare precisamente al disegno di Tom”.”

BLACK PHONE

PRODUZIONE: Il ritorno di Derrickson al genere horror verrà co-firmato col suo storico collaboratore Robert Cargill, e sarà tratto da un racconto firmato da Joe Hill (il figlio di Stephen King). Le società che produrranno The Black Phone sono Universal Pictures e Blumhouse Productions. CAST: Jeremy Davis, Ethan Hawke, Madeleine McGraw, Mason Thames, James Ransone. DISTRIBUZIONE: Da febbraio 2022 nelle sale italiane.

TRAMA RACCONTO JOE HILL: L’adolescente Finney, per un istintivo gesto di altruismo, finisce nella trappola tesa da Al, un pericoloso serial killer pedofilo che lo segrega nella sua prigione-cantina, dove prima di lui altri ragazzi hanno già agonizzato, in attesa della loro inesorabile fine per mano dello spietato assassino. Il destino di Finney sembra segnato, in quella spoglia e oscura cantina, dove, obnubilato dalla fame e dalla paura, poco alla volta il ragazzo si convince di non essere solo, e comincia a nutrire anche qualche flebile speranza di sopravvivenza.