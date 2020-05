Esai Morales al posto di Nicholas Hoult in Mission: Impossible 7

Le riprese dei due prossimi capitoli della saga Mission: Impossible sono ferme, ciononostante la Paramount continua il proprio lavoro di casting.

Grazie ad un aggiornamento proveniente dal regista Christopher McQuarrie è noto che la Paramount ha ingaggiato Esai Morales, attore noto per la sua apparizione in Titans nel ruolo di Deathstroke. Secondo Deadline pare che Esai sia stato ingaggiato al posto di Nicholas Hoult, indicato in passato come villain.

Non sono chiari i motivi dell'uscita di scena di Hoult, ma è probabile che lo slittamento della data di uscita di Mission: Impossible 7 - dovuto ricordiamo all'emergenza Coronavirus - potrebbe aver creato problemi di programmazione nella agenda di lavoro dell'attore.

Mission: Impossible 7

PRODUZIONE : Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

: Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST : Tom Cruise , Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

: Tom Cruise Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 19 novembre 2021.

Mission: Impossible 8

PRODUZIONE : Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

: Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.

IL POST-SOCIAL

We all face the same fate...#MI7MI8



(Photo: Jared Fix) pic.twitter.com/dyzXU2Qxij — Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) May 21, 2020