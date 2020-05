Un nuovo inquietante trailer dall'horror Antebellum

In rete è apparso un nuovo trailer di Antebellum, horror diretto da Gerard Bush e Christoper Renz, ed interpretato da Janelle Monàe.

Potete ammiraer il nuovo trailer, contenente tante sequenze inedite, è stato diffuso in esclusiva per il Jimmy Kimmel Live, in fondo al nostro articolo. Per quanto riguarda la release americana, Lionsgate ha scelto la data del 21 agosto 2020.

ANTEBELLUM

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Gerard Bush e Christoper Renz. Tra i produttori David Spitz di Lionsgate.

CAST : Janelle Monae, Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles e Jena Malone.

TRAMA : L'autrice di grande successo Veronica Henley (Janelle Monáe) si ritrova intrappolata in una realtà terrificante e deve scoprire lo sconvolgente mistero prima che sia troppo tardi.

AL CINEMA: 21 agosto 2020.

IL TRAILER