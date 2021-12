Encounter: recensione del thriller sci-fi Prime Video con Riz Ahmed

Encounter (L’incontro) è un thriller sci-fi diretto da Michael Pearce, con protagonista Riz Ahmed e Octavia Spencer. Il film è prodotto e distribuito dal colosso Amazon. Questa è la recensione.

Prodotto da Amazon Studios, il film è un’opera firmata a quattro mani tra il regista e Joe Barton. Il cast, come già scritto, conta sul talento recitativo di Riz Ahmed (Rogue One, Venom), ma anche su Octavia Spencer (Il Diritto di Contare). Prime Video lo presenta ai suoi clienti velatamente come thriller sci-fi, ma in realtà è molto più.

Al centro della trama di Encounter un marines (Riz Ahmed) impegnato nel salvataggio dei propri figli (Aditya Geddada e Lucian-River Chauhan) da una terribile minaccia aliena. Il suo obiettivo è raccogliere i suoi due figli, e portarli in una base sicura dall’altra parte dello Stato. Il lungo viaggio dei tre, però, porterà alla scoperta di una verità molto lontana dalla realtà presentata ad inizio pellicola.

REGIA E SCENEGGIATURA

Encounter è il chiaro esempio di come spesso Hollywood tenda a celare la vera anima di un film presentandolo come un progetto molto differente. In questo caso l’espediente sci-fi, infatti, serve a catalizzare l’attenzione dello spettatore verso aspetti tutt’altro che centrali per dare poi spazio nel corso della visione ad una verità molto meno aliena, anzi assolutamente umana. A tal proposito, il regista Michael Pearce è bravo nel celare le vere intenzioni del suo protagonista, le problematiche che attraversa la sua psiche ed il conseguente susseguirsi degli eventi che caratterizzano il suo viaggio verso la “salvezza”.

La messa in scena del disturbo post-traumatico, unitamente ad un difficile distacco familiare, è ben gestita sia a livello narrativo che registico. Lo spettatore è così accompagnato per mano in un viaggio onirico che va al di là della semplice minaccia aliena, qui infatti di alieno c’è soltanto l’emotività di un uomo in seria difficoltà che reagisce a modo suo alla violenta perdita del contatto con la realtà. Ciò che ne viene fuori è un dramma emotivo che poco o nulla a che fare con gli omini verdi venuti dallo spazio.

La sceneggiatura di Encounter, firmata a quattro mani da Joe Barton e Michael Pearce, si mantiene su ritmi volutamente cadenzati, dando così il giusto tempo allo spettatore di empatizzare con i protagonisti, ma anche – e soprattutto – con il susseguirsi degli eventi, talvolta spinti più dal caso che da un piano prestabilito.

CAST, SCENOGRAFIA, FOTOGRAFIA

Il talento di Riz Ahmed è in continua ascesa, ed Hollywood è oramai certo dell’esplosione della sua carriera. Qui, nei panni di un padre in chiare difficoltà emotive, offre una prova di carattere, dimostrando talento si, ma soprattutto carisma. Il suo Malik Khan vive costantemente sul filo del rasoio, una bomba ad orologeria che rischia di brillare in ogni sequenza. Fantastico. I due piccoli co-protagonisti (Aditya Geddada e Lucian-River Chauhan) si muovono bene nonostante la loro giovanissima età. Offre una discreta prova anche Octavia Spencer, mai al centro della narrazione, ma brava nel ritagliarsi il giusto spazio nel cuore dello spettatore.

Encounter si regala un’ottima fotografia, quella di Benjamin Kracun, capace di catturare uno spaccato social quasi fuori dalla realtà, e lo fa con inquadrature taglienti e colori cupi. La scenografia accompagna il viaggio di Malik e dei due suoi figli con panorami assolutamente straordinari, i quali ricordano che gli Stati Uniti d’America non sono soltanto palazzoni senza un’anima e tecnologia.

CONCLUSIONE

A nostro avviso, Encounter è un film che porta con sè un carico emotivo importante, basando la sua potenza comunicativa attraverso una regia di qualità, un ritmo sceneggiativo cadenzato ed una prova attoriale da parte di Riz Ahmed importante. Non un film perfetto, ma nella sua imperfezione ottiene il massimo.

Encounter è attualmente disponibile sul catalogo di Prime Video.

