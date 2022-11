Sony Pictures ha diffuso in rete una nuova immagine da Spider-Man: Across the Spider-Verse, il nuovo capitolo animato dedicato al celebre supereroe Marvel Comics.

L’immagine in questione, diffusa in esclusiva per la rivista Empire Magazine (via Collider), mostra il look da “non eroe” del giovanissimo Miles Morales mentre alle spalle si intravede suo padre (la trovate in fondo alla pagina). Sul rilascio della prima parte va ricordato che Sony Pictures ha scelto il 2 giugno 2023, mentre per quanto riguarda la seconda “dal titolo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” se riparlerà il 29 marzo 2024.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Il film è stato co-diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. In cabina di produzione Phil Lord, Chris Miller, Avi Arad. L’animazione è stata curata da Sony Pictures Animation.

NEL CAST VOCALE Jake Johnson, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Nicolas Cage, Issa Rae, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya.

Il primo capitolo (Spider-Man: Into the Spider-Verse in originale) è approdato nelle sale nel 2018 grazie alla regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. L’incasso ottenuto al box office è stato 375 milioni di dollari, mentre l’Academy lo ha premiato con l’Oscar per il Miglior Film d’Animazione.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà distribuito il 2 giugno 2023, mentre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (seconda parte) dal 29 marzo 2024.