Il colosso Netflix ha ufficializzato il rinnovo della serie Elite per una quinta stagione, l’annuncio è arrivato via social.

Il video-annuncio, diffuso anche con sottotitoli in italiano, è approdato in rete ieri, in forte anticipo rispetto alla messa in onda della quarta stagione, prevista nel corso del 2021. Trovate il video qui di seguito:

ELITE

PRODUZIONE: La serie originale spagnola è stata scritta da Carlos Montero (The Time in Between, Physical or Chemical) e Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer, The Protected). CAST: Miguel Herrán, Jaime Lorente, Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) Omar Ayuso (che ha debuttato con Elite) e Danna Paola (Dare to Dream).

TRAMA: La quarta stagione dovrebbe tornare sugli schermi nel 2021 per continuare il racconto della vita degli studenti di Las Encinas, il prestigioso liceo frequentato da ragazzi ricchi e tre “outsider” provenienti da famiglie meno abbienti che hanno ottenuto la possibilità di studiare nell’istituto. La vita dei teenager si complica così con amori, tradimenti e persino omicidi.

La quarta stagione prossimamente su Netflix.