Ancora un cambio di regia per The Division, il film tratto dal videogame

La regia di The Division, il film tratto dall’omonima saga videoludica, cambia nuovamente, ed il nuovo nome sembra ora quello di Rawson Marshall Thurber.

Affidata da tempo nelle mani di David Leitch, e prima ancora in quelle di Stephen Gaghan, la regia di The Division è ora passata a Rawson Marshall Thurber, regista noto per aver diretto film quali Una Spia e Mezzo e Skyscraper, entrambi con protagonista Dwayne Johnson. Deadline, che ha riportato la notizia, ha spiegato che il cambio di regia è avvenuto a causa del sopravanzare degli impegni lavorativi di Leitch sul set di Bullet Train, film che vedrà Brad Pitt e Sandra Bullock come protagonisti.

Ad oggi Jake Gyllenhall e Jessica Chastain sono ancora segnalati come protagonisti dell’adattamento del videogame tratto, lo ricordiamo, dai romanzi firmati da Tom Clancy.

THE DIVISION

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Rawson Marshall Thurber. Nel cast Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain. In cabina di produzione sia Gyllenhaal che la Chastain, i due attori saranno coinvolti rispettivamente con le loro società di produzione, ossia Nine Stories e Freckle Films.

TRAMA VIDEOGAME: Prodotto da Ubisoft, The Division è un videogame adattato a sua volta da un romanzo di Tom Clancy. Esso è ambientato in una New York post-apocalittica dove un’epidemia manda coloro che sono sopravvissuti direttamente all’età della pietra, solo una squadra militare chiamata la Divisione può ristabilire la normalità.

Il film sarà distribuito prossimamente da Netflix.