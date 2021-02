Nei giorni scorsi Netflix ha reso noto, come di consueto, la lista delle novità su film e serie tv in arrivo il prossimo mese “Marzo 2021“.

Tra i film originali più interessanti spazio a Girl power – La rivoluzione comincia a scuola, teen movie diretto da Amy Poehler, nonchè adattamento cinematografico del romanzo Girl Power scritto da Jennifer Mathieu. Yes Day vedrà invece in coppia Jennifer Garner e Edgar Ramirez, mentre Agenzia Segreta del Controllo della Magia sarà una sorta di rivisitazione moderna della fiaba di Hansel e Gretel.

Tra le serie tv in arrivo, invece, si segnala il lancio di Gli Irregolari di Baker Street, con i personaggi creati da Arthur Conan Doyle immersi in un racconto dall’animo horror, ma anche la prima stagione di La Coppia Quasi Perfetta, serie creata da Howard Overman, e la quarta stagione di Riverdale. Per gli amanti dell’animazione, occhio a Pacific Rim: La Zona Oscura, anime tratto dalla celebre saga creata da Guillermo Del Toro.

NETFLIX CATALOGO MARZO 2021

FILM ORIGINALI

3 marzo – GIRL POWER – LA RIVOLUZIONE COMINCIA A SCUOLA

5 marzo – LA SENTINELLA

5 marzo – LAVAPERROS

8 marzo – BOMBAY ROSE

11 marzo – IL SABBA

12 marzo – YES DAY

12 marzo – PAPER LIVES

17 marzo – SEMPLICEMENTE NERO

18 marzo – CABRAS DA PESTE

25 marzo – SULLA STESSA ONDA

25 marzo – AGENZIA SEGRETA CONTROLLO MAGIA

26 marzo – A WEEK AWAY

26 marzo – BAD TRIP

FILM

1 marzo – SCEMO & PIU’ SCEMO

1 marzo – FINAL DESTINATION

1 marzo – 5 È IL NUMERO PERFETTO

1 marzo – LA MIA DIABOLICA AMICA

1 marzo – NON APRITE QUELLA PORTA (2003)

3 marzo – CRAWL – INTRAPPOLATI

3 marzo – 1939

3 marzo – A GUEST IS COMING

3 marzo – A ZERO TOO MUCH

3 marzo – BEST BEFORE

3 marzo – BEWARE THE JONSSON GANG

3 marzo – BITCHKRAM

3 marzo – DOMESTIC

3 marzo – DRAGOSTE 1: CAINE

3 marzo – EVERYONE LOVES ALICE

3 marzo – FALSE AS WATER

3 marzo – HAPPY WE

3 marzo – HEADS AND TAILS

3 marzo – MEDA OR THE NOT SO BRIGHT SIDE OF THINGS

3 marzo – MOON HOTEL KABUL

3 marzo – MISS APRIL

3 marzo – SKANOR FALSTERBO

3 marzo – SO DIFFERENT

3 marzo – SUMMER’S OVER

3 marzo – SUNE’S SUMMER

3 marzo – THE HALO IS SLIPPING

3 marzo – THE JONSSON GANG & DYNAMITE HARRY

3 marzo – THE JONSSON GANG TURNS UP AGAIN

3 marzo – THE JONSSON GANG IN MALLORCA

3 marzo – THE SECRET OF HAPPINESS

3 marzo – THE UNSAVED

3 marzo – ZAVERA

3 marzo – THE WRECK

3 marzo – THE INVISIBLE

3 marzo – JULIE

3 marzo – A DECENT MAN

3 marzo – FIANCEE FOR HIRE

3 marzo – JAG

3 marzo – JOKER (1991)

3 marzo – SNOWROLLER

3 marzo – THE HEALTH JOURNEY

3 marzo – THE VERY LAST MORNING

3 marzo – TO GO ASHORE

3 marzo – TO KILL A CHILD

4 marzo – MARTIN EDEN

9 marzo – L’ORA PIU’ BUIA

10 marzo – MIFFO

10 marzo – LA FRECCIA E IL LEOPARDO

10 marzo – A MONTH IN THAILAND

10 marzo – GOSSIP

10 marzo – 10000 HOURS

10 marzo – THE CALL UP

10 marzo – IT’S ALL ABOUT FRIENDS

10 marzo – THE JONSSON GANG GETS GOLD FEVER

11 marzo – THE BLOCK ISLAND SOUND

14 marzo – ANIMALI FANTASTICI – I CRIMINI DI GRINDELWALD

14 marzo – BLOOD BROTHER

14 marzo – ADDICTED

18 marzo – ILLUSIONI MORTALI

21 marzo – WILDLIFE

23 marzo – CINQUANTA SFUMATURE DI ROSSO

26 marzo – BLACK IS BELTZA

SERIE TV ORIGINALI

8 marzo – BOMBAY BEGUMS, Stagione 1

10 marzo – IL LEADER, Stagione 1

12 marzo – LA COPPIA QUASI PERFETTA, Stagione 1

12 marzo – LOVA ALARM, Stagione 2

15 marzo – ZERO CHILL, Stagione 1

19 marzo – COUNTRY COMFORT, Stagione 1

19 marzo – SKY ROJO, Stagione 1

21 marzo – LOVE (FT. MARRIAGE & DIVORCE), Stagione 1

24 marzo – CHE FINE HA FATTO SARA?, Stagione 1

26 marzo – GLI IRREGOLARI DI BAKER STREET, Stagione 1

SERIE TV

1 marzo – RIVERDALE, Stagione 4

1 marzo – THE BOLD TYPE, Stagioni 1-3

ANIMAZIONE