Dopo Snake Eyes ancora uno spin-off sulla saga G.I. Joe

Paramount Pictures ha intenzione di continuare ad espandere la saga G.I. Joe e, dopo Snake Eyes, porterà al cinema un nuovo spin-off.

Il The Hollywood Reporter ha confermato la volontà dello studios di procedere con l'espansione dell'universo G.I. Joe. In un nuovo articolo è infatti riportato l'ingaggio di Joe Shrapnel e Anna Waterhouse per iniziare a scrivere la sceneggiatura del prossimo misterioso spin-off.

I due autori sono noto per aver firmato le sceneggiature di film quali Race e Seberg, ma anche per aver messo mano (non accreditati) a quella dello stesso G.I. Joe Origins: Snake Eyes. In cabina di produzione torneranno anche Lorenzo di Bonaventura, e la Allspark Pictures.

In attesa di scoprire di quale progetto si parla, ricordiamo che G.I. Origins: Snake Eyes è attualmente in fase di post-produzione.

G.I. JOE ORIGINS: SNAKE EYES

PRODUZIONE : Il film è stato sceneggiato da Evan Spiliotopoulos, e porterà in sala una storia alle origini. La regia è stata affidata a Robert Schwentke. In cabina di produzione, oltre a Paramount Pictures e Hasbro Studios, anche Lorenzo di Bonaventura e Brian Goldner.

: Il film è stato sceneggiato da Evan Spiliotopoulos, e porterà in sala una storia alle origini. La regia è stata affidata a Robert Schwentke. In cabina di produzione, oltre a Paramount Pictures e Hasbro Studios, anche Lorenzo di Bonaventura e Brian Goldner. CAST : Henry Golding sarà Snake Eyes, mentre Andrew Koji sarà Storm Shadow, Iko Uwais, Ursula Corbero, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira.

: Henry Golding sarà Snake Eyes, mentre Andrew Koji sarà Storm Shadow, Iko Uwais, Ursula Corbero, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira. TRAMA : Sarà un film alle origini del personaggio, ma anche per la saga G.I. Joe.

: Sarà un film alle origini del personaggio, ma anche per la saga G.I. Joe. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 16 ottobre 2020, distribuito da Paramount Pictures.