Don Cheadle sarà presente nel cast della serie Secret Invasion

Le riprese della serie Secret Invasion proseguono senza sosta, e questo nonostante le novità che arrivano dal casting.

SuperHeroHype quest’oggi ha riferito che Don Cheadle tornerà ad interpretare Jim Rhodes/War Machine in Secret Invasion. La fonte ha riportato sulle proprie pagine una recente dichiarazione di Samual L. Jackson, nella quale è emersa la presenza dell’attore tra i membri del cast. Don Cheadle era apparso di recente nel primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, e sarà protagonista assoluto dell’altra serie Armor Wars.

Prossimamente i Marvel Studios spingeranno su Disney+ la serie Moon Knight (qui il nuovo spot), il rilascio è atteso per il prossimo 30 marzo.

SECRET INVASION

PRODUZIONE: La serie sarà prodotta da Kevin Feige di Marvel Studios. In cabina di regia spazio per Thomas Bezucha e Ali Selim. La sceneggiatura ed il ruolo di showrunner è andato a Kyle Bradstreet. CAST: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman, Killiam Scott, Christopher McDonald, Cobie Smulders, Don Cheadle. USCITA: Prossimamente su Disney+.

TRAMA FUMETTO: Tra le pagine dei fumetti i due personaggi (Nick Fury e Talos) sono al centro di una storia che svela come un gruppo di Skrull, che possono cambiare il proprio aspetto fisico, si sia infiltrato per anni tra gli esseri umani sulla Terra. (La serie nasce come spin-off di Captain Marvel).