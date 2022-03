Tutti i characters poster italiani di Sonic 2 – Il Film

In attesa dell’uscita al cinema di Sonic 2 – Il Film, la divisione nazionale della Paramount Pictures continua a puntare forte sulla coloratissima campagna promozionale.

Quest’oggi, a tal proposito, lo studios ha diffuso in rete i characters poster italiani dedicati a tutti i protagonisti della pellicola diretta da Jeff Fowler, compresi quelli umani. Nel proporvi la gallery con tutti i nuovi poster, ricordiamo che nei giorni scorsi è stato diffuso anche la versione italiana del trailer finale, lo trovate seguendo questo nostro indirizzo.

SONIC 2 – IL FILM

PRODUZIONE: Sonic 2 sarà diretto da Jeff Fowler, e prodotto da Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakaharac. Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller fungeranno da produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata firmata da Pat Casey & Josh Miller e John Whittington. CAST: James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey con Idris Elba e Jim Carrey. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 7 aprile 2022.

TRAMA: Il porcospino blu più amato del mondo è tornato per una nuova e spettacolare avventura in SONIC 2 – IL FILM. Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.