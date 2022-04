Doctor Strange nel Multiverso della Follia bandito in Arabia Saudita per un personaggio LGBTQ

Portare un film nei mercati asiatici non è mai impresa semplice per le rigide leggi che governano quei paesi. Non fa eccezione l’Arabia Saudita che ha deciso di bandire Doctor Strange nel Multiverso della Follia a causa di un personaggio LGBTQ come rivelato dal The Hollywood Reporter.

In Arabia Saudita l’omosessualità è illegale, tant’è che stessa sorte è toccata anche a Eternals dato che in esso è presente un personaggio omosessuale (Phastos) con tanto di famiglia, ma anche a film non appartenenti al Marvel Cinematic Universe come West Side Story.

Nel caso di Doctor Strange 2 il personaggio al centro del divieto è quello di America Chavez, interpretato da Xochiti Gomez, che nel film (come del resto lo è nei fumetti) è dichiaratamente ed esplicitamente gay.

Pare che il film sarà vietato anche in Kuwait, ma al momento non è stata nessuna conferma a riguardo.

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

PRODUZIONE: Il film è diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams. USCITA: Nelle sale italiane dal 4 maggio 2022.

TRAMA: Le porte del multiverso, pieno di follia e misteri, si sono aperte. Ora che Iron Man e Captain America se ne sono andati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex chirurgo geniale e mago più potente, Doctor Strange, è destinato ad avere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, l’uso della magia per manipolare il tempo e lo spazio con un incantesimo proibito molto pericoloso ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata “Multiverso”. Per ristabilire un mondo in mutamento, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, Stregone Supremo, e alla più potente degli Avengers, Scarlet Witch. Una terribile minaccia, tuttavia, si avventa sull’umanità e l’intero universo non può essere salvato solo dai loro poteri. Cosa ancora più sorprendente, la più grande minaccia nell’universo ha lo stesso aspetto di Doctor Strange.