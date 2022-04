Posted on

Continua la rincorsa verso la vittoria del suo primo weekend nel Box Office Italia per Ant–Man and the Wasp, venerdì ancora primo posto. Nella seconda giornata del weekend post-Ferragosto Ant-Man and the Wasp frena, ma mantiene il primato del botteghino. Con i 269 mila euro incassati ieri, il cinecomic Marvel ha raggiunto quota 1,7 milione