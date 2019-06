La piattaforma Disney+ quest’oggi ha regalato ai futuri utenti alcuni aggiornamenti “grafici” provenienti da due serie animate di prossima realizzazione.

Il primo aggiornamento proviene da Monsters at Work, la serie animata ambientata nell’universo Monsters & Co. La Disney qui ha svelato quello che sarà il logo ufficiale dello show, ovviamente in linea con quelli dei due film approdati in passato al cinema.

Come noto, Billy Crystal e John Goodman riprenderanno i loro ruoli di Mike e Sulley nella serie. La serie si svolgerà circa sei mesi dopo gli eventi del film, quindi con l’azienda energetica totalmente ripensata per utilizzare le risate dei bambini invece delle loro urla. Un nuovo personaggio sarà Tylor Tuskmon, un giovane nuovo meccanico che entra in azienda e sogna di farsi strada. La serie è prodotta da Bobs Gannaway (Planes: Fire & Rescue) e Ferrell Barron (Planes: Fire & Rescue).

Il secondo aggiornamento, invece, riguarda un progetto animato tutto nuovo. Si tratta di una serie animata dedicata a Cip e Ciop, il celebre duo tanto amato dai più piccoli. Lo sviluppo della serie è stata affidato al team d’animazione londinese della Disney, in collaborazione con la Xilam Animation di Parigi. La prima stagione sarà composta da 39 episodi, ognuno della durata di 7 minuti circa.