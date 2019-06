Pochi minuti fa l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato quelle che saranno le date ufficiali per gli Oscars, dal 2020 al 2022.

Il triennio annunciato dall’Academy sarà serratissimo, e questo soprattutto per evitare di andare ad ostacolare altri eventi super attesi come le Olimpiadi del 2022, il Super Bowl e le classiche festività nazionali. Ma andiamo con ordine.

Partiamo dalle singole serata di premiazione:

Oscar 2020 (premiazioni) – 9 febbraio 2020

Oscar 2021 (premiazioni) – 28 febbraio del 2021

Oscar 2022 (premiazioni) – 27 febbraio del 2022

Per quando riguarda le date relative ai prossimi Oscar 2020, invece, si parte dai Governors Award, il prossimo ottobre.