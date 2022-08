Dettagli interessanti dalla nuova sinossi di Secret Invasion

I Marvel Studios hanno condiviso con la rete la nuova sinossi di Secret Invasion, la serie in arrivo su Disney+ dall’inizio del prossimo anno.

Poche informazioni, ma abbastanza interessanti: la serie è stata, infatti, definita come una “serie di eventi crossover” dove la parola crossover potrebbe assumere diversi significati, come per esempio la presenza di molti cammei celebri dal Marvel Cinematic Universe, ma anche soltanto collegamenti da altri film canonici. Detto questo, le aspettative dei fan per Secret Invasioni continuano ad essere sempre più alte, e non solo per il significato celato dietro questa nuova sinossi:

“Secret Invasion è una nuova serie in arrivo su Disney+ che vede protagonisti Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quello dello Skrull Talos, personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel. La serie evento crossover mostra una fazione di mutaforma Skrull che si sono infiltrati sulla Terra per anni.”

SECRET INVASION

La serie è stata prodotta da Kevin Feige di Marvel Studios. In cabina di regia spazio per Thomas Bezucha e Ali Selim. La sceneggiatura ed il ruolo di showrunner è andato a Kyle Bradstreet. NEL CAST Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman, Killiam Scott, Christopher McDonald, Cobie Smulders, Don Cheadle. SU DISNEY+ a partire dall’inizio del 2023.

TRAMA FUMETTO: Tra le pagine dei fumetti i due personaggi (Nick Fury e Talos) sono al centro di una storia che svela come un gruppo di Skrull, che possono cambiare il proprio aspetto fisico, si sia infiltrato per anni tra gli esseri umani sulla Terra. (La serie nasce come spin-off di Captain Marvel).