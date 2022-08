Crimes of the Future: poster ufficiale e nuova sinossi

Grazie a Lucky Red, il 24 agosto prossimo approderà nei cinema italiani l’ultimo film di David Cronenberg intitolato Crimes of the future, pellicola che segna il ritorno del regista/produttore/attore sul grande schermo dopo ben otto anni di assenza.

ll film, pur riprendendo il titolo di una pellicola del 1970 dello stesso Cronenberg, non sarà un remake, pertanto la sua trama risulta essere assolutamente inedita. A tal proposito vi proponiamo la nuova sinossi che sostituire la precedente:

“In un futuro imprecisato i disastrosi effetti dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici hanno modificato il corpo degli esseri umani, adesso in grado di attuare continue mutazioni. L’ex chirurga Caprice (Léa Seydoux) sfrutta la capacità del suo compagno Saul Tenser (Viggo Mortensen) di sviluppare nuovi organi per realizzare delle performance artistiche di rimozione chirurgica, in cui la coppia mostra pubblicamente la metamorfosi interna dell’uomo. Questi spettacoli d’avanguardia attirano l’attenzione di Timlin (Kristen Stewart), investigatrice del Registro Nazionale degli Organi, ma anche di un sospetto gruppo sovversivo il cui scopo è portare l’umanità al prossimo stadio evolutivo.”

Oltre alla sinossi aggiornata, in occasione della prossima uscita nelle sale italiane di Crimes of the Future è stato diffuso anche il poster ufficiale che trovate in calce a questo articolo.

Crimes of the Future

Il film è stato scritto e diretto da David Cronenberg, la produzione è a cura di Robert Lantos. Nel cast: Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Yorgos Karamichos e Yorgos Pirpassopoulos.

Crime of the Future è stato girato principalmente nella zona di Atene. La greca Argonauts Productions si è occupata della produzione locale e ha partecipato anche nella co-produzione. Lucky Red si occuperà della distribuzione del film nelle sale italiane a partire dal prossimo 24 agosto.

Il poster