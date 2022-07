Crimes of the future di David Cronenberg presto in Italia – Ecco il trailer

Grazie a Lucky Red presto approderà nei cinema italiani Crimes of the future, l’ultimo film di David Cronenberg che segna il suo ritorno sul grande schermo dopo ben otto anni di assenza. Ricordiamo che abbiamo visto il regista/attore/produttore recentemente in Star Trek: Discovery nei panni di Kovich.

Il film riprende il titolo di una pellicola del 1970 dello stesso Cronenberg ma, attenzione, non aspettatevi un remake, questa la sinossi:

Quando la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo subisce nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua compagna Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), artista performativo famoso, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene rivelato un gruppo misterioso… La loro missione: usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell’evoluzione umana.

Crimes of the future

Il film è stato scritto e diretto da David Cronenberg, la produzione è a cura di Robert Lantos. Nel cast: Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Yorgos Karamichos e Yorgos Pirpassopoulos. Crime of the future è stato girato principalmente nella zona di Atene. La greca Argonauts Productions si è occupata della produzione locale e ha partecipato anche nella co-produzione.

Lucky Red si occuperà della distribuzione del film nelle sale italiane a partire dal prossimo 24 agosto.

La galleria

Il trailer italiano