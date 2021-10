Derek Cianfrance dirigerà Ryan Gosling in Wolfman

Il regista Derek Cianfrance e Ryan Gosling torneranno a collaborare per il nuovo adattamento targato Blumhouse di Wolfman.

Diversamente da quanto affermato dalla stampa internazionale lo scorso anno, il regista di Wolfman non sarà il veterano del genere horror Leigh Whannell, ma bensì il candidato all’Oscar per la sceneggiatura di Sound of Metal “Derek Cianfrance“. Il regista, come preannunciato, ha già diretto Ryan Gosling in due film, ossia Blue Valentine e in Come un tuono. Ad annunciarlo è stato poco fa un aggiornamento proveniente da Deadline.

All’interno dell’articolo di Deadline anche una dichiarazione del neo-regista Derek Cianfrance: “I film horror sono stati il mio primo amore. Grazie a loro ho scoperto di cosa è capace il cinema a livello narrativo, psicologico ed estetico. Assieme alla possibilità di lavorare ancora con Ryan, questo è un sogno che diventa realtà. Sono entusiasta e ispirato nel lavorare con le ottime persone della Blumhouse e della Universal per riportare questo mostro in vita nel nostro inconscio collettivo.”

Il flop del franchise dei mostri noto come Dark Universe, profuso con gli incassi magri di La Mummia, ha portato la Universal a fare accordi con Blumhouse, ed il successo di L’uomo Invisibile è stata la prima importante vittoria (124 milioni di incasso su 7 di budget). Wolfman sarà seguito da altri progetti sempre inerenti alla celebri Mostri della Universal, ossia Dark Army di Paul Feig, Renfield di Dexter Fletcher, Invisible Woman di Elizabeth Banks, The Monster Mash di Matt Stawski e Dracula di Karyn Kusama.