DC FanDome: nuove alleanze nel secondo trailer di Batwoman 3

La terza stagione della serie Batwoman ha ottenuto un piccolo spazio al DC FanDome, ed il lancio del nuovo trailer ha rappresentato il suo momento topico.

In attesa della messa in onda americana su The Cw dei nuovi episodi, avverrà il prossimo 20 ottobre, dal DC FanDome è apparso un nuovo trailer che si concentra sull’alleanza tra la protagonista della serie e Alice, ma anche sull’avvento in quel di Gotham di una nuova versione di Killer Croc.

Nel finale della seconda stagione di Batwoman, Ryan Wilder (Javicia Leslie) ha raccolto l’eredità di Batwoman dopo che Kate Kane ha lasciato la città per andare alla ricerca del cugino Bruce Wayne/Batman. La protagonista ha inoltre scoperto che la madre di Ryan è viva e non è morta durante il parto.

BATWOMAN

PRODUZIONE: La serie si basa sull’omonimo personaggio creato, tra gli altri, da Geoff Johns, che funge da produttore esecutivo della serie insieme a Greg Berlanti, supervisore generale dell’Arrowverse, e alla sceneggiatrice Caroline Dries. CAST: Javicia Leslie, Rachel Skarsten, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis, Meagan Tandy, Dougray Scott, Nicole Kang, Shivani Ghai, Alex Morf, Wallis Day, Robin Givens, Nick Creegan, Victoria Cartagena, Bridget Regan. DISTRIBUZIONE: La terza stagione sarà su The Cw dal 13 ottobre 2021.