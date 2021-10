Bingo Hell: recensione dell’horror su Prime Video

Bingo Hell è uno dei quattro nuovi film della seconda stagione di Welcome to the Blumhouse, distribuito su Prime Video. Questa è la recensione.

Nella cittadina di Oak Springs, Mario sembra sparito ed il suo Bingo, unica attrazione del luogo, viene ristrutturato ed aperto da uno stravagante straniero che si fa chiamare Mr. Big (Richard Brake). Alcuni anziani cittadini, fomentati da Lupita (Adriana Barraza) vogliono vederci chiaro ma saranno tentati dai meravigliosi premi messi in palio da Mr. Big. Solo Lupita non vuole cedere alle allettanti tentazioni del nuovo bingo e vuole vederci chiaro sulle misteriose sparizioni che sembrano aver colpito la cittadina.

Dopo il successo della prima stagione, Welcome to the Blumhouse, la serie di film a sfondo horror torna in questo 2021 con altre quattro perllicole, Bingo Hell è una di queste. Come lo scorso anno i film fanno parte dell’accordo commerciale tra Amazon Studios e Blumhouse Productions, e quindi presenti sulla piattaforma Prime Video.

Sin dalle prime oniriche sequenze Bingo Hell mostra il suo volto più inquietante, quello di un racconto dai risvolti splatter ben cadenzati ed integrati perfettamente in una struttura narrativa accattivante e mai scontata. Buono il lavoro svolto dalla giovane regista messicana Gigi Saul Guerrero, la quale affronta l’horror con un perfetto mix di humor e azione che lei stessa ama definire grintoso e cruento con un pizzico di stile Tex-Mex. Ispirandosi agli stili registici di Quentin Tarantino e Guillermo del Toro, la filmmaker confeziona un thriller interessante, per nulla scontato ed intrigante fino alle ultime scene.

Il cast, arricchito da nomi importanti come quello della candidata all’Oscar Adriana Barraza, è di tutto rispetto. Anche i personaggi minori come Raquel, interpretata da Kelly Murtagh, sono funzionali ed importanti per i fini narrativi. Una buona colonna sonora ed una fotografia di prim’ordine, quest’ultima curata da Byron Werner, rendono Bingo Hell un prodotto interessante anche sotto il punto di vista tecnico. Nulla sembra lasciato al caso e, nel complesso, è giusto asserire che il prodotto finale convince e colpisce nel segno andando ad arricchire il catalogo horror della celebre piattaforma di streaming, in special modo con l’arrivo della festa di Halloween.

Bingo Hell è attualmente presente su Prime Video.