DC FanDome: Ecco il programma completo dell’evento

La direzione del DC FanDome ha da poco diffuso il programma completo: saranno 24 ore di grandissimo intrattenimento globale,

Come da previsione, a meno di dieci giorni dalle 24 ore che cambieranno l’universo DC Comics, la Warner Bros ha reso noto il programma completo. Si parte dalle ore 19:00 (ore italiane) con il panel di Wonder Woman 1984, per chiudere poi gli eventi in diretta alle 5:15 (ore italiane) con il panel di Harley Quinn, il cartoon.

Durante la giornata gli eventi saranno ripetuti in orari diversi per dare l’opportunità a tutti di ammirare i propri beniamini del Multiverso DC. Qui di seguito vi proponiamo il calendario ufficiale con gli eventi in diretta, ma per tutti gli altri appuntamenti vi consigliamo di creare un account all’indirizzo seguente.

IL PROGRAMMA DEL DC FANDOME