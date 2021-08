DC FanDome 2021: il trailer dell’evento ed il programma completo

Dopo il poster, approdato in rete stamattina, il DC FanDome mostra finalmente i muscoli ai fan dell’universo DC diffondendo il trailer ed il programma completo dell’edizione 2021.

Come sempre attraverso i canali social della Warner Bros, poco fa è approdato in rete il trailer italiano dell’edizione 2021 del DC FanDome, evento principe per i fan dell’universo DC dedicato a Cinema, Videogames, Fumetti e Televisione. All’interno del trailer tante menzioni agli eventi più attesi, ma anche un breve estratto da quello che sembra il trailer di The Batman, uno dei film più attesi dell’universo DC Films.

Con il trailer, che trovate in fondo alla pagina, è stato anche diffuso il programma completo dell’evento, ricordiamo sarà come lo scorso anno in modalità virtuale e con una durata complessiva di 4 ore, tutti i panel poi saranno disponibili per gli appassionati nel corso dell’intera giornata.

L’evento prenderà il via il prossimo 16 ottobre a partire dalle ore 10:00 PST (19:00 ora italiana), la durata effettiva sarà 4 ore, tra panel virtuali, trailer (si spera in abbondanza) ed ospiti internazionali. Ovviamente non sarà solo il cinema protagonista al DC FanDome, molto spazio, infatti, verrà dato all’universo DC televisivo, così come a quelli videoludici e fumettistici.

La prima edizione del DC FanDome è andata in scena ad agosto 2020, l’evento è nato poco dopo l’estensione del lockdown a praticamente tutto il mondo. Il seguito di appassionati in rete è stato talmente alto da dare vita ad una seconda edizione.

Tutti i fan sono i benvenuti per il NUOVISSIMO EPICO EVENTO IN STREAMING che celebra il mondo DC. Unisciti a noi per #DCFanDome su https://t.co/weIQwR3pCH.



Anche i bambini e le famiglie non possono mancare! Ci vediamo nel DC Multiverse al DC Kids FanDome, il 16 ottobre 💥 pic.twitter.com/klmpii1T4N — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) August 31, 2021