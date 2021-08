DC FanDome 2021: il poster anticipa i protagonisti dell’evento

La Warner Bros scalda i motori in vista dell’arrivo del DC FanDome 2021, evento attesissimo dagli appassionati di fumetti, cinecomics e videogames, ovviamente targati DC.

Con l’edizione 2021 spostata da agosto ad ottobre, la Warner ha finalmente avviato la campagna promozionale rilasciato nella notte il poster ufficiale dell’evento (lo trovate in fondo alla pagina). Dai protagonisti presenti nel poster è chiaro che i film di punta che verranno presentati durante il DC FanDome figureranno The Flash, The Batman e Black Adam, ma ovviamente non si escludono le classiche sorprese dell’ultima ora.

L’evento prenderà il via il prossimo 16 ottobre a partire dalle ore 10:00 PST (19:00 ora italiana), la durata effettiva sarà 4 ore, tra panel virtuali, trailer (si spera in abbondanza) ed ospiti internazionali. Ovviamente non sarà solo il cinema protagonista al DC FanDome, molto spazio, infatti, verrà dato all’universo DC televisivo, così come a quelli videoludici e fumettistici.

La prima edizione del DC FanDome è andata in scena ad agosto 2020, l’evento è nato poco dopo l’estensione del lockdown a praticamente tutto il mondo. Il seguito di appassionati in rete è stato talmente alto da dare vita ad una seconda edizione.