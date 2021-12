Dave Bautista in trattative per Knock at the Cabin di M. Night Shyamalan

Il granitico Dave Bautista potrebbe essere il primo nome del cast di Knock at the Cabin, il nuovo misterioso film di M. Night Shyamalan.

Fresco di successo in sala con il kolossal fantascientifico Dune, ed ora sul set di Guardiani della Galassia vol. 3, l’attore Dave Bautista sarebbe entrato in trattativa per un ruolo da protagonista nel nuovo film del regista candidato all’Oscar M. Night Shyamalan, come detto intitolato Knock at the Cabin. Sul ruolo l’autorevole Deadline non ha rivelato ulteriori aggiornamenti in merito.

Knock at the Cabin sarà l’ennesima prova della forte collaborazione tra il regista di origini indiane e Universal Pictures, dopo Old, Glass, Split e The Visit. La sceneggiatura sarà ovviamente firmata da Shyamalan, mentre in cabina di produzione spiccano i nomi di Ashwin Rajan per la Blinding Edge Pictures del regista insieme a Marc Bienstock e Steven Schneider. L’uscita al cinema è al momento fissata per il 3 febbaio 2023.

Cosa pensate dell’ingresso di Dave Bautista nel film di Shyamalan?