Rivelati i dati di visualizzazione di 6 Underground, l'action Netflix

Netflix ha finalmente svelato i dati relativi alle visualizzazioni di 6 Underground, uno dei suoi film di punta dal punto di vista intrattenitivo.

Nell'arco di quattro settimane, il film diretto da Michael Bay ha ottenuto la bellezza di 83 milioni di visualizzazioni, entrando di diritto nella storia del colosso dello streaming.

Come noto, Netflix non è avvezza a "servire" liberamente i propri dati di ascolto, ma in occasioni come quelle di film attesi come 6 Underground sembra fare delle eccezioni. Ricordiamo, inoltre, che Netflix ritiene contabili le visualizzazioni che hanno ottenuto almeno 5 minuti di visione, dato questo in controtendenza con il passato, dove venivano ritenute valide visioni del 70% del prodotto (film o serie tv che siano).

Ricordiamo che i piani di Netflix per 6 Underground sembrerebbero molto importanti, con Michael Bay e Ryan Reynolds (tra l'altro produttori del film) pronti ad investire per aprire un futuro franchise.

Voi avete già visto 6 Underground? Leggete la nostra recensione a questo indirizzo.

6 Underground

6 Underground è stato diretto da Michael Bay, la sceneggiatura è stata firmata da Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool). Nel cast Ryan Reynolds, Corey Hawkins, Melanie Laurent, Adria Ariona, Manuel Garcia-Ruffo, Ben Hardy, Lior Raz e Dave Franco.

TRAMA: Alla vostra attenzione giunge l’ossessionante storia del Prescelto (Ryan Reynolds), un uomo tenebroso, bello e ironico, che giura di usare il suo dolore per cambiare il mondo in psitivo. Dal regista Michael Bay arriva un’ode al grande neorealista italiano Fellini ma con auto da corsa, azione folle, ambientazioni esotiche e splendide persone professionali, dove generalmente si trova l’Italia del secondo dopoguerra.

La pellicola è disponibile su Netflix dal 13 dicembre 2019.