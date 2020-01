Parasite e Memorie di un assassino di Bong John-ho al cinema a febbraio

Academy Two ha annunciato che l’acclamatissimo film di Bong Joon Ho, Parasite, vincitore del Golden Globe come Miglior film straniero, e candidato agli Academy Awards in ben 6 categorie, torna in sala dal 6 febbraio.



Academy Two, in collaborazione con Lucky Red, riporta al cinema il film che è stato nominato nelle seguenti categorie: Miglior Film, Regia, Film Internazionale, Sceneggiatura Originale, Montaggio e Scenografia.



Visto da oltre 300.00 spettatori in Italia, e designato Film dell’anno dal Sindacato nazionale critici cinematografici italiani, Parasite ha raccolto riconoscimenti dalle associazioni di categoria di tutto il mondo ed è candidato ai Bafta in 4 categorie.

Inoltre dal 13 febbraio arriverà in sala, inedito in Italia, il primo capolavoro di Bong Joon Ho, Memorie di un assassino - Memories of Murder, un thriller avvincente con Song Kang-ho, in cui il regista miscela perfettamente, proprio come in Parasite i registri comico e drammatico.