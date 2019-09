L'annuncio relativo alla pace fatta tra Sony e Disney sullo sviluppo del terzo Spider-Man movie ha spinto l'intero web verso la caccia al rumour giusto.

Quest'oggi, attraverso l'esperto in cinecomic We Got This Covered, si parla del terzo Spider-Man movie, e più in particolare del personaggio Marvel Studios da affiancare al celebre Uomo Ragno interpretato da Tom Holland.

La fonte nel suo intervento sembra convinta che Marvel e Sony sceglieranno Daredevil per il ruolo da co-protagonista del film. Secondo WGTC, infatti, Peter Parker avrà molto bisogno di un avvocato dopo le rivelazioni di Mysterio nel post-credit di Spider-Man: Far From Home. E quale miglior avvocato che Matt Mardock? Ovviamente Charlie Cox - interprete di Daredevil nella serie tv Netflix - è l'osservato speciale per rivestire l'iconico costume.

Al momento Charlie Cox e i due studios hanno voluto commentare la voce in questione. A voi piacerebbe un tandem d'azione formato da Spider-Man e Daredevil?

Spider-Man 3

Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Sony Pictures e Marvel Studios, con Kevin Feige in prima linea.

Nel cast Tom Holland, Zendaya.

La data di rilascio è previsto per il 16 luglio 2021.